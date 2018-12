Le tueur de Strasbourg a échappé trois fois à sa capture

12 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

L'assaillant de Strasbourg, qui a tué au moins deux personnes et en a blessé 13 autres, dont une est en état de mort cérébrale, a échappé à trois reprises mardi à des gendarmes, des soldats de l'opération Sentinelle et des policiers et restait introuvable mercredi après-midi, bien qu'il soit blessé au bras.