Les élections dans la fonction publique confirment l’érosion de la CGT

En surface, rien n’a bougé. Les résultats, dévoilés mardi 11 décembre, des élections professionnelles dans la fonction publique n’ont pas bouleversé l’équilibre des forces entre les neuf syndicats représentatifs : la CGT est toujours en tête (avec 21,8 % des voix), suivie par la CFDT (19 %), Force ouvrière (18,1 %) et l’Unsa (11,2 %). Le scrutin, concernant plus de 5 millions de personnes, s’est étalé sur deux semaines, et s’est achevé le 6 décembre.