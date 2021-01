Affaire Cécilia Attias: l’Assemblée doit publier tous les contrats familiaux passés

Un de plus, et pas des moindres. Le Canard enchaîné révèle, ce mercredi 13 janvier, que Cécilia Attias (à l’époque Sarkozy) a bénéficié d’un contrat d’assistante parlementaire auprès de la députée Joëlle Ceccaldi-Raynaud, alors suppléante de Nicolas Sarkozy, devenu ministre de l’intérieur, en 2002 et 2003. Encore une fois, aucune trace d’un travail qu’elle aurait effectué dans le cadre de cet emploi n’a été trouvée par l’hebdomadaire satirique.