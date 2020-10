Suicide à l’Agence spatiale européenne: l’interminable quête du procès

Cela fait près de neuf ans que Philippe Kieffer s’est suicidé. L’ingénieur de l’Agence spatiale européenne s’est pendu chez lui le 20 décembre 2011, non loin du centre de recherche néerlandais de l’agence, à Noordwijk, où il travaillait depuis 2003. Et cela fait à peine moins longtemps que ses parents, Denise et Daniel Kieffer, tentent de faire reconnaître par la justice française la responsabilité pénale de son employeur dans ce drame. Sans succès pour le moment.