Des documents internes prouvent l'amateurisme de la campagne de Le Pen

Une série de documents internes et de mails obtenus par Mediapart démontre l’impréparation totale de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Stratégie, logistique, rédaction des argumentaires, chiffrage du projet, guerre des clans, jeux d'ombre : ces documents laissent entrevoir un parti désorganisé, travaillant systématiquement en dernière minute et miné par les luttes de clans. Une désorganisation qui a mené la candidate frontiste à la défaite au second tour, mais surtout à un débat présidentiel raté.