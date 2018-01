FN: les révélations d'un insider

Il a observé la campagne de l’intérieur, étant l’une de ses chevilles ouvrières. De septembre 2016 à mai 2017, Mickaël Ehrminger a travaillé comme chargé de mission dans les pôles rédaction (d’argumentaires, de discours) et logistique de l’équipe de campagne de Marine Le Pen, sous la houlette de Florian Philippot. Le jeune homme de 27 ans a claqué la porte du parti après la fin des élections. Mais n’a pas suivi Florian Philippot et les Patriotes, dont il était très proche. Aujourd’hui, il renvoie lepénistes et philippotistes dos à dos pour dénoncer une campagne désorganisée et conduite dans « l’amateurisme ».