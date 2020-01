Le président et le suspect

Imagine-t-on un homme suspecté de braquages, de vols à la tire ou d’agressions sexuelles se voir confier par les plus hautes instances du pays le privilège de représenter la France à l’étranger ? Non. Et pourtant : un homme suspecté de corruption, de trafic d’influence ou du financement illicite de campagnes présidentielles, lui, le peut. Il s’agit de Nicolas Sarkozy. Grâce à Emmanuel Macron.