Toubon dénonce des pratiques policières discriminatoires à Paris

14 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Les policiers parisiens ont exécuté des ordres illégaux en évinçant des Roms et des SDF, et en procédant à un "profilage racial et social" lors de contrôles d'identité, conclut le Défenseur des droits Jacques Toubon, dans un rapport révélé par le JDD.