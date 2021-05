Restos clandestins: les astuces des palaces parisiens

À une semaine de la réouverture des terrasses, tous ne restent pas logés à la même enseigne. Malgré les restrictions sanitaires et l’intensité de la crise en Île-de-France, qui a subi de plein fouet les première, deuxième et troisième vagues, plusieurs palaces et hôtels de luxe parisiens ont offert la possibilité à des clients fortunés de continuer d’organiser des déjeuners et soirées privés, selon des témoignages et documents réunis par Mediapart.