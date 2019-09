Bioéthique: le projet de loi va faciliter la recherche sur les cellules souches embryonnaires

Vendredi 13 septembre, la commission spéciale a adopté l’article du projet de loi bioéthique qui vise à distinguer la recherche sur l’embryon de celle sur les cellules souches embryonnaires. Avec cet assouplissement juridique, les chercheurs devront déclarer leurs protocoles et non plus demander des autorisations délivrées par l’Agence de la biomédecine, qui maintes fois ont été attaquées en justice par la très réactionnaire Fondation Jérôme Lejeune.