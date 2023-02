Le chanteur Stéphane Métro condamné à cinq ans de prison

StéphaneStéphane Métro a été reconnu coupable mercredi 15 février d’« atteintes sexuelles » et « propositions sexuelles » sur deux mineures de moins de 15 ans et un mineur de 15 ans. Le tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a condamné le chanteur, metteur en scène et professeur de chant à cinq ans de prison, dont trois ans et demi avec sursis.