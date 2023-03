« Le Covid a rappelé aux personnes d’origine asiatique leur condition de minorité raciale »

LeLe racisme à l’égard des personnes d’origine asiatique a longtemps souffert d’une attention plus faible de la recherche que d’autres formes de racisme dans l’espace public. Publiée mercredi 15 mars et coordonnée par la Défenseure des droits, l’étude « REACTAsie » démontre la multiplicité des formes de discriminations et de racisme subies par les personnes originaires de l’Asie de l’Est et du Sud-Est en France.