Les accompagnants des élèves en situation de handicap inquiets pour la rentrée

Avec la circulaire de rentrée « pour une école inclusive » et les nouvelles conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, a présenté début juin ses mesures visant à « mieux accueillir » les élèves en situation de handicap et leurs parents et à « professionnaliser » les missions des personnels concernés.