Rugy: Macron met en garde contre la "République de la délation"

15 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron a mis en garde lundi contre la "République de la délation" et refusé de prendre des décisions "sur la base de révélations" et non de faits, après les informations publiées la semaine dernière sur le train de vie de son ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy.