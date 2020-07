Comment Jaouad est-il mort, le 14 avril 2018, au mitard, sa cellule du quartier disciplinaire de la maison d’arrêt de Seysses (Haute-Garonne) ? Plus de deux ans après les faits, la justice semble désormais pressée de refermer le dossier en y apposant cette réponse trop souvent entendue lorsqu’il s’agit d’un décès en prison : par suicide. La famille et les proches de Jaouad, qui ne croient pas à cette thèse, dénoncent « une enquête bâclée » et souhaitent la relancer.