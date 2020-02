A Paris, une campagne déboussolée, Agnès Buzyn désignée

La crispation est palpable ce samedi 15 février. « Là, on n’arrive pas à parler du fond, on nous parle de la vidéo de Benjamin Griveaux, on a du mal à discuter de notre programme. » Directeur de campagne d’Emmanuel Grégoire, adjoint d’Anne Hidalgo et candidat dans le XIIe arrondissement, Michel Gelly-Perbellini trouve déjà le temps long depuis le retrait du candidat de La République en marche à la mairie de Paris.