La fille de Zineb Redouane demande le dépaysement de l’enquête

Quatre mois et demi après le décès de Zineb Redouane à Marseille, Me Yassine Bouzrou, l’avocat de sa fille Milfet, a contesté le 15 avril sur France Inter les premières déclarations du procureur de la République de Marseille, qui avait écarté un « lien de cause à effet entre la blessure et le décès ». Mettant en doute l’impartialité du procureur, il a demandé un dépaysement de l’enquête. Qu’en est-il ?