Cette semaine dans «A l’air libre»

Cette semaine dans « À l’air libre », Jean-Louis Bianco, qui vient de quitter la présidence de l’Observatoire de la laïcité, lui-même promis à la disparition, a dressé le bilan de cette institution conspuée par les tenants d’une ligne dure de la laïcité. Mardi, Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble et candidat potentiel à la primaire des Verts en vue de 2022, a tracé les grandes lignes de ce qui ferait sa politique. Mercredi, alors que la France approchait les 100 000 morts officiels du Covid, nous consacrions l’intégralité de notre émission à cette crise sans précédent, et à ses morts oubliés. Enfin, jeudi, nous avons pris le temps de décrypter, pas à pas, les tenants et aboutissants d’une réforme de l’assurance-chômage qui s’annonce assassine. « À l’air libre » prend une pause et revient dans deux semaines. À très vite.

Laïcité, écologie, Bac 2021... une semaine dans À l'air libre © Mediapart