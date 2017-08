Deux ministres louent la villa en Corse d’un repris de justice

Dimanche 13 août à 17 h 40, deux ministres ont débarqué ensemble du vol de Paris à l’aéroport d’Ajaccio : Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre chargé de la transition énergétique, et Gérald Darmanin, ministre des comptes publics. Pour leurs vacances en Corse, les deux amis, transfuges du parti Les Républicains, ont choisi une grande villa de 180 m2 les pieds dans l’eau, louée 4 000 euros la semaine et magnifiquement située en bordure du golfe de Lava, au nord d’Ajaccio. Un choix pour le moins troublant. La maison appartient en effet à Christelle Godani, miss Corse 1993 et surtout compagne de Gilbert Casanova, l’ancien président de la chambre de commerce d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud, lourdement condamné par la justice. Tous deux ont chaleureusement accueilli le duo ministériel lors de son arrivée dimanche soir.