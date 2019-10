Montagne d’or: l’Etat fait marche arrière

Après plusieurs heures de confusion, l'État a finalement fait marche arrière dans le dossier sensible du méga-projet de mine Montagne d'or. Mercredi 16 octobre, s'est réunie la commission départementale des mines, une instance propre au territoire guyanais, qui réunit des représentant·e·s des industriels, des collectivités territoriales, de l’État, des peuples autochtones, et des associations écologistes. La Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de Guyane, qui regroupe les services déconcentrés du ministère de la transition écologique, devait y présenter un avis favorable à la demande des sociétés minières Nordgold et Columbus Gold Corporation.