Financement du RN: l’état-major se «met de profil»

Le trésorier du Rassemblement national (RN), Wallerand de Saint-Just, ne décolère pas. Il est furieux de faire face au tribunal, en première ligne, pour des faits qu’il n’assume pas. Il est, qui plus est, « le seul » de l’état-major du parti à se retrouver sur les bancs des prévenus. « On aurait pu poursuivre tout le monde, on n’en a poursuivi qu’un ! », se plaint-il.