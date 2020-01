«C’est jouable»: la CFDT veut encore y croire

Tandis que la mobilisation se poursuit contre la réforme des retraites, la CFDT défend sa « victoire » sur l’âge pivot et sa stratégie : négocier tout ce qui est encore possible de l’être, notamment à l’occasion de la conférence de financement. Cette conférence, rassemblant les syndicats patronaux et les représentants des salariés, doit déterminer d’ici le mois d’avril le futur modèle de financement du régime, alors que des mois de discussions ont déjà eu lieu (lire à ce sujet l'analyse du possible « piège » tendu aux syndicats, selon Romaric Godin).