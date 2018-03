Réforme institutionnelle de Macron: de nombreux points de crispation

Après dix jours de consultations avec les responsables parlementaires, Édouard Philippe remettra ses conclusions sur la future réforme institutionnelle, lundi 18 mars, à Emmanuel Macron, lequel fera connaître ses arbitrages dans les semaines suivantes. Le premier ministre a achevé ses rencontres en recevant, mercredi 14 mars, le président LR du Sénat, Gérard Larcher, qui bataille depuis fin janvier pour que son contre-projet soit pris en compte par le gouvernement. Rien n’a filtré de l’entretien entre les deux hommes, mais les discussions sont loin d’être terminées.

Les différentes réunions organisées à Matignon constituent en effet la première étape d’un processus qui s’étendra sur plusieurs mois. Selon l’Élysée, le texte de la future réforme – qui se déclinera en trois projets de loi : ordinaire, organique et constitutionnelle – sera vraisemblablement envoyé au Conseil d’État fin mars, dans l’espoir de le voir arriver sur la table du conseil des ministres un mois plus tard, ce qui permettrait une première lecture au Parlement à l’été. Beaucoup de choses seront donc amenées à évoluer d’ici-là, d’autant plus que les négociations avec les oppositions se poursuivent en coulisses.

Gérard Larcher, Emmanuel Macron, François de Rugy et Édouard Philippe à Versailles, le 3 juillet 2017 © Reuters

L’entourage d’Emmanuel Macron se veut très clair sur le fait que le chef de l’État a, comme Gérard Larcher, posé ses propres « lignes rouges » : réduction d’un tiers du nombre des membres des trois assemblées constitutionnelles, introduction d’une dose de proportionnelle aux élections législatives, limitation du cumul des mandats dans le temps pour les parlementaires, transformation du Conseil économique, social et environnemental (CESE) en « Chambre du futur », suppression de la Cour de justice de la République (CJR)…

Toutes les promesses de campagne, réitérées face au Congrès de Versailles le 3 juillet 2017, figureront dans le texte adressé au Conseil d’État, promet l’Élysée. « Ce qui est venu le muscler sera encore matière à discussions », tient à préciser un conseiller du président de la République. Sur bon nombre de points, le consensus est encore loin d’être acquis. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’exécutif continue d’assurer qu’il n’hésitera pas à recourir au référendum si jamais la droite sénatoriale – indispensable pour faire passer cette réforme institutionnelle et obtenir les trois cinquièmes pour son pendant constitutionnel – s’entête.

« Ce référendum, c’est le principe de la dissuasion de l’arme nucléaire, estime le député LR Damien Abad, vice-président du parti de la rue de Vaugirard. En vérité, Emmanuel Macron fait tout pour ne pas aller jusque-là, mais si on finit par y arriver, ce sera la République hors sol contre la République des territoires. » La députée LREM Yaël Braun-Piquet, présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale, se veut toutefois confiante. « On travaille d’arrache-pied à un consensus, dit-elle. Chacun a conscience de ses responsabilités et des enjeux. »

Pour contourner les « lignes rouges » du président du Sénat, le gouvernement a déjà prévu de faire passer certaines propositions – comme l’introduction d’une dose de proportionnelle – par la loi ordinaire, qui faciliterait leur adoption puisque seule une majorité relative à l’Assemblée nationale est nécessaire pour la voter. Mais la droite prévient : « On veut un package global, indique Damien Abad. La négociation se fera sur l’ensemble de réforme. » Les responsables des groupes parlementaires LR, Christian Jacob et Bruno Retailleau, ont tous deux souligné leur opposition aux mesures marquant un « affaiblissement du Parlement ».

Au cours des consultations, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer le « mépris » du gouvernement « à l’égard de la représentation nationale et donc de la démocratie », selon les mots employés par le président du groupe communiste au Palais-Bourbon, André Chassaigne. « Mépris avec le recours aux ordonnances pour la réforme ferroviaire, mépris avec le vote bloqué [au Sénat – ndlr] pour empêcher l’adoption de notre proposition de loi sur la retraite agricole […], mépris par le rejet sans discussions de toutes les propositions portées par les groupes d’opposition. Ces coups de force répétés, M. le premier ministre, marquent une dangereuse dérive aux accents de dictature technocratique ! », a-t-il lancé en séance de questions au gouvernement, le 13 mars, applaudi par tous les rangs de l’opposition.

Pour l’élu du Puy-de-Dôme, ces différentes initiatives « donnent le ton de la réforme des institutions à venir ». C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, « c’est au peuple de choisir s’il souhaite que ses représentants élus soient remplacés par la technocrature ! ». « Je vous remercie pour votre question nuancée », s’est agacé Édouard Philippe. « Vous accusez ce gouvernement d’être contre la démocratie. Je vois donc un député communiste expliquer dans cette Assemblée que le recours à des dispositions constitutionnelles est un déni de démocratie », a-t-il ajouté, avant de défendre l’usage des ordonnances ou du vote bloqué, sans évoquer la question du référendum.

Plusieurs des pistes dévoilées par le gouvernement à ses interlocuteurs au cours des dix derniers jours de consultations ont contribué à crisper l’opposition, de droite comme de gauche, sur la future réforme institutionnelle. De la limitation du droit d’amendement à l’inscription de la Corse dans un article spécifique de la Constitution, en passant par le taux de proportionnelle nécessaire « pour que toutes les sensibilités soient justement représentées », comme l’avait appelé de ses vœux le chef de l’État, passage en revue des propositions qui n’ont pas fini d’agiter le Parlement.