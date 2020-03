Il faut désormais regarder la réalité en face. En quelques jours, l’économie européenne, et avec elle, la française, a changé de nature. On est passé d’une économie de marché à une économie administrée. La raison en est simple et relativement classique. Lorsque surgit un état d’exception, le marché, en termes de fonctionnement et d’exigences, ne peut plus remplir les rôles primaires qui lui sont assignés en temps « normal ».