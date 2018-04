Collomb défend sa «loi migrants» sous la pression d’une droite catastrophiste

Un autre match commence. Après des semaines passées à verrouiller son texte auprès de la majorité, à réfréner les élans « humanistes » de députés LREM heurtés par ses mesures les plus coercitives, Gérard Collomb s’est retrouvé lundi 16 avril, au premier jour des débats sur son projet de loi « immigration maîtrisée, asile effectif et intégration réussie », sous les tirs des Républicains remontés à bloc contre sa politique « sans-frontiériste » et « l’immigrationnisme dominant ».