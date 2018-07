Conflit d’intérêts: une plainte disciplinaire est déposée contre trois hauts magistrats

Cette nouvelle affaire embarrasse au plus haut point la haute hiérarchie judiciaire, qui ne redoute rien tant que le parfum du scandale. À peine remise du psychodrame Gilbert Azibert, ce haut magistrat renvoyé en correctionnelle pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire Paul Bismuth, voici que la Cour de cassation n’arrive pas à se dépêtrer de l’affaire Wolters Kluwer France (WKF), filiale d’un important éditeur néerlandais spécialisée dans le droit et les relations sociales.