Parcoursup: les organisations syndicales saisissent le Défenseur des droits

Après l'échec des manifestations, le recours juridique. Des organisations syndicales, lycéennes et étudiantes, ont décidé de s’attaquer au versant judiciaire de Parcoursup. L’Unef, la FCPE (fédération de parents d’élèves), les Ferc-CGT et SNESUP-FSU (syndicats d’enseignants du supérieur), l’Union nationale lycéenne (UNL) et le SAF (syndicat des avocats de France) ont annoncé mardi 17 juillet vouloir saisir le Défenseur des droits sous 48 heures.