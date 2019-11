Convention pour le climat: «Tout le monde se bride»

« On rentre dans une séquence longue jusqu’à dimanche après-midi. En fait, on rentre dans le dur. » Au milieu de la troisième session de la Convention citoyenne pour le climat (sur six) au sein de laquelle 150 citoyens tirés au sort doivent proposer des mesures pour une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 (par rapport à 1990), l’animateur du groupe thématique « Produire et travailler » préfère mettre en garde. Désormais, il s’agit de commencer à formaliser des propositions concrètes, après avoir exploré des dizaines de pistes d’action.