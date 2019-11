Près d’Alençon, le peuple des ronds-points joue sa survie

Ludovic et Steve de Romanet se marrent. « On fait un gâteau, avec une bougie ? – Bah oui, pourquoi pas ? » Ce week-end des 16 et 17 novembre marque le premier anniversaire de la prise des ronds-points par les gilets jaunes, mais il pourrait tout aussi bien, remarque un acteur historique du mouvement, « finir en enterrement grand style ». À l’entrée de Sées, au cœur de l’Orne, une trentaine de gilets jaunes sont en tout cas présents : samedi pour tracter, dimanche pour d’organiser un pot de l’amitié « ouvert à tous ».