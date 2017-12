Vaccins: les bénéfices du doute

« C’est du pipeau » : invité par Mediapart à débattre sur le choix d’étendre l’obligation vaccinale, Alain Fischer, professeur d’immunologie pédiatrique, a vite évacué le sujet des effets indésirables des vaccins. Les autorités sanitaires et les laboratoires pharmaceutiques reconnaissent quelques risques rarissimes : réactions allergiques, syndrome de Guillain-Barré, narcolepsies. Interrogée le 26 juillet dernier sur la nocivité des adjuvants des vaccins, la ministre de la santé, Agnès Buzyn, a balayé le sujet devant l’Assemblée nationale, cinglante : « Nous sommes dans l’irrationnel le plus total. Nous travaillons aujourd’hui à lutter contre les réseaux sociaux et à lutter contre la désinformation. »