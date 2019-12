Contrat russe: l’homme lige de Benalla, Vincent Crase, a été placé en garde à vue

L’affaire des contrats russes rebondit, un an après les premières révélations de Mediapart. L’homme lige d’Alexandre Benalla, l’ex-gendarme Vincent Crase, qui fut responsable de la sécurité du parti LREM et a travaillé épisodiquement à l’Élysée, a été interpellé et placé en garde à vue, mardi 17 décembre, dans le cadre d’une enquête ouverte pour « corruption » et « fraude fiscale » par le parquet national financier (PNF), a appris Mediapart, confirmant une information du quotidien Paris-Normandie.