Manifestation du 17 décembre: «On est prêt à passer Noël dans la rue»

Du monde, partout, et souvent davantage que le 5 décembre. Des centaines de milliers de personnes ont défilé en France ce mardi 17 décembre à l’appel de l’intersyndicale FO-CGT-FSU-CFE-CGC-Solidaires, alliée avec trois organisations de jeunesse (MNL, Unef et UNL), mais aussi – et c’était inédit depuis 2010 – la CFDT, suivie par l’Unsa et de la CFTC. Après presque deux semaines de grève et de mobilisation, le mouvement social contre la réforme des retraites ne désarme pas. « Au moins » 615 000 manifestants en France selon le ministère de l’intérieur, et 1, 8 million selon la CGT, et plus de 70 000 personnes à Paris pour le cabinet Occurrence (la CGT annonce 350 000 personnes à Paris) : de quoi classer ces manifestations parmi les plus fournies de ces dix dernières années.