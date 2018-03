Ces simples citoyens qui traquent les terroristes

L’homme derrière son ordinateur est d’une prudence excessive. On le rencontre à la table d’un café parisien un soir de janvier. On propose de le revoir, cette fois à proximité de chez lui, puisqu’il a affirmé ne venir à Paris que deux jours par an. Il répond qu’on correspondra par messageries cryptées. Il refuse de nommer sa ville, tout juste donne-t-il une orientation (nord, sud, est, ouest). Il nous enjoint de ne pas révéler l’intitulé de son métier, pourtant partagé avec plusieurs centaines de milliers de Français. Il refuse que l’on cite un seul des pseudos qu’il utilise sur les réseaux sociaux.

L’homme est plus secret que bien des agents secrets. Il a peur de son ombre. Avec raison. Il joue un jeu dangereux. Avec ses complices tout aussi anonymes, ce monsieur-tout-le-monde a contribué à l’arrestation de djihadistes et probablement empêché des attentats.

Les alias de ces simples citoyens qui passent un peu plus que leur temps libre à suivre le phénomène djihadiste © DR

Ils sont informaticiens, ingénieurs ou professeurs. Sur leur temps libre et sous pseudo, de simples citoyens traquent les djihadistes à travers les réseaux sociaux, auscultent la propagande du groupe État islamique, décryptent les failles de nos services de renseignement. Avec pour seules armes une bonne dose de patience et un ordinateur, ils comblent certains manques des pouvoirs publics et contribuent, dans l’ombre, à la lutte antiterroriste. Ce qui interroge parfois en retour sur le statut de leurs activités, et le périmètre de leurs interventions.



LA KATIBA DES NARVALOS

Le compte Twitter de la Katiba des Narvalos © DR

« Que les choses soient claires, nous ne combattons ni l’islam ni les musulmans. Nous combattons Daech, Al-Qaïda et leurs semblables », précise dans sa charte (rédigée en français, en anglais et en arabe) la Katiba, qui indique par ailleurs « refuser les propos racistes, antisémites ou complotistes ».

L’individu derrière son ordinateur fait parti de la(le Bataillon des Fous),, précise une notice rédigée l’an dernier par un autre membre.

À son apogée, ils étaient une trentaine, ils sont désormais huit permanents. Sur Twitter, leurs alias détournent les « kounyas », ces noms de guerre que se choisissent les djihadistes. Les hommes sont des « Abou » (père de), les femmes des « Oum » (mère de). On compte donc chez ces dames : « Oum Oristique », « Oum Humm », « Oum Punaize » et « Oum Lette ». Et chez ces messieurs : « Abou Cha Bouch », « Abu Ziffe », « Abou Portant » ou encore « Abu Harisa al-Kebabi ».

On désignera donc notre interlocuteur par le plus petit dénominateur commun : « Abou ». Quand il a rejoint la Katiba, il s’est dit qu’il y était pour trois mois. Cela fait plus de trois ans. « Les djihadistes étaient les rois sur les réseaux sociaux, ils s’éclataient. Leur propagande était accessible en deux clics. Et Twitter ne faisait strictement rien », résume cet activiste du Net. Amplifié par l’effet viral, un compte de djihadiste enregistre 10 000 abonnés en trois jours d’existence.

Lors d’une table ronde organisée en 2015 au Sénat, Philippe Chadrys, le patron de la sous-direction anti-terroriste (SDAT) de la police judiciaire, avait détaillé ce « djihad médiatique » et cité, à titre d’exemple, la mise en ligne de la vidéo du tueur de l’Hyper Cacher, une fois authentifiée par l’État islamique. « La vidéo de revendication d’Amedy Coulibaly […] a été récupérée par un forum qui a effectué un mailing de masse à partir de dizaines d’adresses de comptes Facebook, notamment, créées pour l’occasion, afin de la diffuser massivement. » Selon le policier, trois millions de mails ont été générés pour l’occasion.

Depuis 2014 émergeaient les premiers comptes parodiques francophones sur Twitter, mais les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher ont servi de « déclic », selon Abou. Les premiers usagers de Twitter à parodier des combattants de l’EI se regroupent. Il s’agit « de citoyens militants », des « ingénieurs, informaticiens, infographistes, vidéastes », des « membres du collectif Anonymous », énumère la notice biographique précitée. L’acte de naissance officiel du collectif remonte à mars 2015, avec la première utilisation du mot-dièse #KatibaDesNarvalos, à une époque où le site Stop-djihadisme mis en place par le gouvernement balbutie.

« Au départ, tout le monde y allait la fleur au fusil, se souvient Abou. Il s’agissait de casser la caisse de résonance des djihadistes, le côté positif du LOL djihad. » La Katiba des Narvalos détourne la propagande terroriste en utilisant l’humour comme contre-discours. Et progressivement les potaches se professionnalisent, jusqu’à définir « des axes opérationnels » à leur dérision : ainsi, les femmes de djihadistes et les martyrs sont des cibles privilégiées de leurs caricatures. Les vidéastes de la Katiba produisent de fausses vidéos de propagande ou changent la bande-son de vrais films de l’État islamique. Dabiq, le magazine numérique de l’EI, est devenu, le temps d’un faux numéro, Dabiq’ette.

La Katiba des Narvalos détourne la propagande terroriste en utilisant l'humour et la dérision comme contre-discours, notamment en se moquant des martyrs de l'État islamique. © DR

Au-delà de cette contre-propagande, certains Narvalos ont développé, à l’instar d’homologues anglo-saxons souvent eux aussi issus des rangs des Anonymous, des tactiques offensives. Comme les services de renseignement, ils traquent les djihadistes qui se cachent sur les réseaux sociaux et pratiquent même des infiltrations à partir de faux comptes. Tout en restant, selon eux, dans la légalité. « On ne procède qu’en source ouverte [accessible à tous – ndlr] », explique Abou. Leur démarche se trouve facilitée par l’action… des djihadistes.

Sous l’impulsion de « leur émir » – comme toute katiba, les Narvalos ont un émir, ils en sont même à leur troisième –, les membres avaient migré sur la messagerie chiffrée Telegram au printemps 2015 pour sécuriser leurs conversations privées. Quelques mois plus tard, les sympathisants de l’État islamique choisissent ce réseau social pour y communiquer et distiller leur propagande. « Telegram était notre bunker. Les djihadistes y arrivent à l’automne 2015. On faisait parti du paysage, alors on s’est incrustés ‘‘chez eux’’ », se souvient Abou. C’est même encore plus simple pour déjouer la vigilance des djihadistes. « Sur Twitter, il faut avoir une légende, la faire vivre. Sur Telegram, on crée un compte et ça suffit, on n’a pas besoin d’un historique. »

Alors la Katiba mute en cyberpatrouille, les potaches se font limiers du Net. « Sans méthode imposée », cogéré « par roulement » par les divers membres, le Bataillon des Fous n’emploie pas de procédés hautement techniques, ne casse pas le chiffrement des messages sécurisés et privilégie « l’humain » pour arriver à ses fins.