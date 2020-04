Les étudiants infirmiers dénoncent leurs conditions de travail

Léa* s’est résignée. Cette étudiante de 20 ans en deuxième année à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) se dit que si elle doit tomber malade, elle le sera. Et pour cause, en stage en psychiatrie, la jeune femme n’a pas le droit à un masque. Pour cela, il aurait fallu qu’elle soit fragile ou qu’elle vive avec une personne à risque. Alors, elle fait avec. Elle se « ruine » les mains à force de les désinfecter à l’eau et au savon. Elle a même développé quelques gerçures « avec du sang », du fait de ces lavages répétés. Elle essaie aussi de refouler ses angoisses pour ne pas être entravée dans sa pratique et ne pas être stressée à la moindre toux, raconte-t-elle.