Pénuries de pilules abortives : « L’arbre qui cache la forêt »

« À« À ce stade, il ne s’agit plus de tensions mais bien de pénurie. » Depuis trois jours, l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament (OTMeds) alerte sur le manque de misoprostol dans les pharmacies du Nord et d’Île-de-France. Cette molécule, qui n’a rien à voir avec la pilule du lendemain, permet de pratiquer un avortement. Délivrée par les officines et utilisée dans les hôpitaux, elle est nécessaire à la fabrication de deux médicaments sur ordonnance (jusqu’à la septième semaine pour les IVG médicamenteuses et 14 pour les chirurgicales) : le Misoone et le Gymiso.