Premier flic de France, il divague sur le terrorisme

Selon les circonstances et le point de vue, on peut parler d'approximations, d'imprécisions, de boulettes, de gaffes ou de véritables fautes. C'est peu dire que l'expression publique du ministre de l'intérieur Gérard Collomb, en poste depuis un an, pose largement question. Plus que la forme, c'est le fond des propos de Gérard Collomb qui est souvent critiquable. Car lors de ses interviews, celui qui ne boude pas son plaisir à endosser le rôle de « premier flic de France » frôle parfois la bavure verbale.