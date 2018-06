« Lors de la « marée populaire » anti-Macron du 26 mai dernier, après avoir passé les tambours, tam-tams et entendu les éternels morceaux-slogans de Zebda jouer de concert au milieu des foules qui haranguent la foule, il ne manquait plus, musicalement parlant, qu’un moment de rupture. Il fut servi sur un plateau : quasiment arrivé à la place d’Italie, au moment où les CRS chargeaient des manifestants qui n’avaient rien demandé, retentit « Freed From Desire », l’hymne de mes après-midi passés devant M6 que ma mémoire n’avait encore achevé d’embuer.