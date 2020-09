A Lons-le-Saunier, dans «l’arrière-boutique de la société de consommation»

Tour de France, 19e étape, km 64. Le peloton devrait passer aux alentours de 15 h 20 ce vendredi tout près de Juratri, où 12 000 tonnes de déchets sont triées et valorisées chaque année. Entreprise de tri et d’insertion dirigée par Matthieu Grosset, 40 ans, elle emploie 120 salariés qui touchent plus de 1 500 euros mensuels auxquels s’ajoute le 13e mois.