Paul Molac, ex-LREM: «Le pouvoir central verrouille tout»

Un huitième groupe a été créé à l’Assemblée nationale le 17 octobre. Libertés et territoires regroupe seize députés des centres droit et gauche, les élus corses et deux partants de La République en marche. L’un d’eux, Paul Molac, explique vouloir être le porte-voix des élus locaux contre un exécutif tout-puissant et retrouver sa liberté de parole.