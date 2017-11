Affaire Tariq Ramadan: ce que disent les féministes antiracistes

Il y a d’abord eu l’injonction. Celle faite aux musulmans français de parler après les deux plaintes pour viol déposées contre le prédicateur musulman et professeur universitaire Tariq Ramadan. Le 30 octobre 2017, dix jours après la première plainte, Libération titre en une « Silence dans les rangs musulmans ». L’article, très factuel, décrit « l’effet d’une sidération provoqué dans les milieux musulmans » et le « silence (…) signe de son embarras » de l’ex-UOIF (Union des organisations islamiques de France) qui invitait régulièrement l'intellectuel à son rassemblement annuel au Bourget (Seine-Saint-Denis). Le même jour, Le Monde déplore dans un article que « les institutions, associations et acteurs musulmans [aient] été remarquablement discrets depuis l’annonce du dépôt de la première plainte pour viol et agression sexuelle ».