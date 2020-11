Sur le parvis de la mairie de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), au nord de Paris, des manifestants se rassemblent sous un ciel gris d’automne. Malgré le confinement, ces militants se réunissent, mardi 17 novembre après-midi, pour dénoncer les menaces que font peser les chantiers en lien avec les Jeux olympiques de Paris 2024, sur le territoire du département. Des pancartes colorées aux slogans accusateurs « La misère est olympique » ou drôles « Don’t you know that your toxic », en référence au hit de Britney Spears, s’élèvent au-dessus de la foule.