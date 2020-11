La quête de l’homme providentiel divise et agite les Républicains

Quand on l’interroge sur l’état actuel des Républicains, cet ancien cacique du parti pioche dans son réservoir à citations. « LR, c’est ce que disait Mirabeau de la France en 1789 : “Un agrégat inconstitué de peuples désunis.” Aujourd’hui, notre famille est complètement éclatée. » Depuis la défaite de François Fillon en 2017, chacun y va de son aventure et de son micro-parti. Bruno Retailleau montre sa « Force républicaine », Julien Aubert veut « Oser la France », Christian Estrosi en appelle à « La France audacieuse »… Sans parler de ceux qui ont quitté le parti pour créer le leur, comme Xavier Bertrand (« La Manufacture ») et Valérie Pécresse (« Libres ! ») .