Platini, Sarkozy et l’Euro 2016: petits arrangements interdits entre amis

Quand on est amateur de football, il faut attendre quatre longues années avant de voir démarrer une nouvelle Coupe du monde. Mais quand on aime l’équité dans le sport, il faut également savoir prendre son mal en patience. Car cela fait aussi quatre ans que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire sur l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Laquelle a débouché en décembre 2019 sur l’ouverture d’une information judiciaire pour « corruption », qui éclaire précisément la tactique de la France et les techniques du Qatar pour un arrangement au sommet.