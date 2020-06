Au Ségur de la santé, des idées, mais pas «d’argent magique»

Les acteurs de la santé réunis au Ségur de la santé dessinent, dans un certain consensus, une vaste réforme du système de santé. Mais tous s’impatientent : la promesse d’un investissement « massif » faite par le président de la République n’a toujours pas pris corps. C’est ce qu’ont réclamé, encore une fois, mardi 16 juin, des dizaines de milliers de manifestants hospitaliers à Paris et dans plus de 200 villes en France (lire notre reportage ici).