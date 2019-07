Centrale du Tricastin: EDF triche avec la sûreté nucléaire

C’est la centrale nucléaire la plus importante de France, car c’est là que se joue l’avenir du parc : le réacteur numéro 1 du site du Tricastin (à cheval entre la Drôme et le Vaucluse) connaît actuellement la première visite des 40 ans, la « quatrième visite décennale » en langage nucléaire. Pour EDF, c’est le rendez-vous le plus important de l’année, car Tricastin est « une tête de série », la première installation à subir cette inspection en profondeur par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).