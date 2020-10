Contre le CCIF et BarakaCity, Gérald Darmanin manie la menace de dissolution

La nouvelle a semé la stupéfaction et l’inquiétude parmi les associations musulmanes. « Je vais proposer la dissolution du CCIF et de BarakaCity, des associations ennemies de la République », a tweeté Gérald Darmanin lundi matin, après un week-end de mobilisations et de pronostics en réponse à l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine.