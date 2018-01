A Lyon, les migrants pris dans les méandres du système d’accueil

Mediacités-Lyon. Le pire a été évité de justesse. Le 8 janvier dernier, selon nos informations, un Afghan a tenté de s’immoler devant la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (Pada) de Lyon, rue Garibaldi, dans le 7e arrondissement. L’homme d’une trentaine d’années a allumé un feu avec des papiers et des sapins de Noël déposés sur une place du quartier au lendemain des fêtes, avant de s’asperger de produit inflammable et de tenter d’allumer un briquet. Grâce à une intervention rapide des salariés de l’association Forum Réfugiés, chargée de la plateforme d’accueil, il n’a pas été blessé et a été brièvement pris en charge en hôpital psychiatrique. La lenteur de l’étude de son dossier dans la métropole de Lyon semblerait, en partie, expliquer ce geste désespéré.