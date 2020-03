Coronavirus: le suivi «dégradé» des enfants en danger

Parmi les élèves « déscolarisés », un peu plus de 300 000 relèvent d’un secteur, la protection de l’enfance, qui tarde depuis la pandémie à voir arriver les renforts. « On est abreuvés de recommandations de l’État sur différents champs d’activités, mais depuis le début, on constate qu’il y a eu un peu plus de silence sur la protection de l’enfance », regrettait dès mardi matin Jean-Pierre Stellittano, vice-président du groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo), lors d’une audio-conférence de presse destinée à tirer le signal d’alarme.