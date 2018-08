La loi de 1905, entre illusions et préjugés

La Ve République est structurée par de grandes certitudes, que personne ne discute et qui sont fausses, incomplètes, ou carrément taboues. Cinquième et dernier volet de notre série d’été, la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. Ce texte est l’objet d’un étrange consensus : les courants les plus contradictoires se l’arrachent, pour s’opposer passionnément entre eux.