La procureure générale de Paris dénonce les "outrances" de Mélenchon

20 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

La procureure générale de Paris Catherine Champrenaud a défendu samedi les perquisitions menées "en pleine légalité" dans des locaux de La France insoumise (LFI) mardi et dénoncé le "coup de force" et les "outrances" du dirigeant du parti Jean-Luc Mélenchon et de ses soutiens.